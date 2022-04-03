العامري: الإطار لم ولن يتخلى عن الكتلة الأكبر

وقال مكتب العامري في بيان ود لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل السفير الالماني لدى العراق مارتينيز ييغار، حيث أكد له أن الاطار الشيعي لم ولن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي".وأشار العامري إلى أنه "يجب ان يتحقق الاستقرار السياسي لان ذلك ينتج حكومة قوية ومستقرة تكون قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين".من جانبه، أكد ييغار، أن "المانيا لن تتدخل في العراق كما كان نهجها في السابق وستتعامل مع أي حكومة يشكلها العراقيون، وسيادة العراق مهمة لنا".واثنى العامري، على "دور الحكومة الالمانية في دعمها للعراق واحترام سيادته ، كما شدد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الالمانية لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية".