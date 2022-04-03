الزاملي للسفيرة الاسترالية: الفرصة مؤاتية للاستثمار

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل كانلي، "لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة أحدث المستجدات على الساحة المحلية".وذكر الزاملي: "عازمون على ايجاد استراتيجية فاعلة لتحقيق تنمية مستدامة لبلدنا، من خلال تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، وجذب الشركات الاستثمارية الرصينة"، مؤكدا ان الفرصة مؤاتية امام الشركات الاسترالية للاستثمار داخل العراق.