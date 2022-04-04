نائب يكشف عن وجود دعاوى جديدة لدى المحكمة الاتحادية

كشف النائب باسم خزعل خشان، الاثنين، عن وجود دعاوى جديدة لدى المحكمة الاتحادية، فيما كشف عن نشر نصوص في جريدة الوقائع بخلاف ما يتم التصويت عليه.



وقال خشان خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "نحن المستقلون لدينا استحقاق وحصلنا أكثر من مليوني صوت، أما نأخذ استحقاقنا أو تعاد الانتخابات"، مستدركاً بالقول "المشكلة الكبيرة عدم وجود مفوضية جاهزة".

الى ذلك، لفت خشان الى أن "هناك نصوص تنشر في جريدة الوقائع بخلاف ما يتم التصويت عليه".

وفي شأن آخر، أشار خشان الى أن "هناك دعاوى لدى المحكمة الاتحادية منها إنشاء مجلس الاتحاد وطعن يتعلق بعدم وجود دستور في إقليم كردستان".