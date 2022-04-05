مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.



وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي".