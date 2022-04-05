Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فوضى السفر تسيطر على الولايات المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مجلس الوزراء يتخذ خمسة قرارات خلال جلسة اليوم

سياسة

2022-04-05 | 11:10
مجلس الوزراء يتخذ خمسة قرارات خلال جلسة اليوم
9,078 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، فيما اتخذ خمسة قرارات جديدة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، حيث وجّه جميع الوزارات للعمل بوتيرة عالية من؛ أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين خلال رمضان، كما وجّه الوزارات كافة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف القادمة، ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة والموارد المائية، وكذلك التأكيد على وزارة الكهرباء ببذل أقصى الجهود؛ من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء، بالإضافة إلى التوجيه للوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار".

واستعرض الكاظمي، "الأوضاع العامة في البلاد، وآخر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على العراق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن؛ للتخفيف من حدة الأزمة. كما شهدت الجلسة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات الصحية المتعلقة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة بالعراق والعالم، وجهودها في تأمين العلاجات واللقاحات بعموم المؤسسات الصحية".

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على إضافة الصلاحيات المدرجة تفاصيلها أدناه إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير التخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء (14 لسنة 2022)، المبينة في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (2/8/6604) المؤرخ في 8 آذار 2022، بحسب الآتي:

1- تغيير الجهة المنفذة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم وبموافقة الجهتين المعنيتين.

2- تغيير اسم المشروع بناء على طلب الجهة المنفذة أو نتيجة حذف أو استحداث مكونات، وبما لا يؤدي إلى تغيير طبيعة المشروع وأهدافه وكلفته وتخصيصاته.

ثانياً/ الموافقة على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022، والسنوات التي تليها.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:

1- تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، الأولى بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، والثانية مع حكومة جمهورية كرواتيا، بصيغتيهما المعدّلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقتي التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى السيد وزير المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

رابعًا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (138 لسنة 2018) بشأن حسم موضوع المستثمرين المتراكمة عليهم فوائد القروض ومتعسري الدفع؛ بسبب تعثر مشروعاتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وليصبح بحسب الآتي:

- تتولى لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) إعداد الضوابط بشأن جدولة القروض وفوائدها المستحقة على المستثمرين ومتعسري الدفع، وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

خامساً/ تخويل وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي (حصراً) وتجهيزها من خارج العراق في حال عدم إمكانية مطبعة وزارة الداخلية توفير هذه الدفاتر بالمواصفات والشروط المطلوبة، على أن يتم الشراء والتجهيز استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، مع ضمان تنافسية الأسعار، وهذا الاستثناء يكون للسنة الأخيرة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:22 | 2022-04-05 12:22
12:10 | 2022-04-05 12:10
11:57 | 2022-04-05 11:57
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.