توجيهات جديدة من الكاظمي تتعلق بجهوزية القوات الأمنية

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي افتتح، اليوم، أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022، الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة"، مبينا ان "الكاظمي استمع في مستهل المؤتمر إلى إيجاز استخباري، وتقييم شامل لسير العمليات العسكرية، وجهود متابعة الخلايا الإرهابية وتدميرها، وملاحقة عناصرها، وتدمير أوكارها".واضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة اطلع على إيجازات أخرى تقدمت بها الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة تعلقت بالتخطيط والتدريب والاستهداف والتعبئة، فضلاً عن تقديم رؤية العمليات المشتركة لسير العمليات، وتأمين أداء الواجبات، ونجاح عمليات التطهير والملاحقة".وأصدر الكاظمي بحسب البيان "عدداً من التوجيهات المتعلقة بمناهج وضع الخطط وتحديد الاحتياجات المتعلقة بإتمام جهوزية وحدات قواتنا الأمنية، ورفع استعدادها لأداء الواجب والجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، وتدريب قواتنا البطلة، وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية".