الكاظمي يلتقي عدداً من جرحى التظاهرات قبيل سفرهم إلى الخارج للعلاج

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي استقبل جمعاً من جرحى تظاهرات تشرين مع عوائلهم، وذلك قبيل سفرهم إلى خارج العراق لتلقي العلاج".وهنأ الكاظمي بحسب البيان، "الشباب الجرحى وعوائلهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأشاد بتضحياتهم وتصديهم من أجل الإصلاح، وتلبية المطالب الحقة للمواطنين، متمنياً لهم الشفاء التام وسلامة السفر".وأثنى رئيس الوزراء "على جهود المكلف بإدارة وزارة الصحة، ومكتب رئيس الوزراء اللذين بذلاً جهوداً مضاعفة لتجاوز بطء إجراءات السفر، بسبب الظروف الدولية المتمثلة بجائحة كورونا، فضلاً عن بطء التشريعات والبيروقراطية وفقاً لنص البيان".