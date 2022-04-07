السامرائي لوفد من الإطار: المسؤولية الوطنية تحتم اللجوء للحوار

اعتبر رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الخميس، أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع اللجوء إلى الحوار.

وقال السامرائي خلال استقباله وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور النائب احمد الأسدي، وعدد من نواب تحالف عزم، إن "المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الاطراف السياسية اللجوء إلى طاولة حوارٍ وطني حقيقي يضع حداً للازمة القائمة".

وحذر السامرائي، من أن "استمرار حالة الجمود السياسي ستكون لها تداعيات خطيرة على مجمل العملية السياسية".



وبحث اللقاء بحسب البيان "بشكل مفصّل مسودة المبادرة الوطنية التي يعتزم الاطار التنسيقي طرحها كحلٍ اخيرٍ ينهي حالة الانسداد السياسي القائم"، وأكد المجتمعون ان "الحوار والتفاهم هو السبيل الوحيد لمعالجة الاشكالات القائمة".