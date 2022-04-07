نائب يكشف تفاصيل "اللجنة الخماسية"

كشف النائب عن كتلة صادقون علي تركي الجمالي، الخميس، تفاصيل "اللجنة الخماسية" التي أعلن عنها الإطار التنسيقي أمس، معتبراً أن البلاد أمام مأزق.



وقال الجمالي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "اللجنة الخماسية هي نتاج مكونات الإطار العراقي".

وأضاف أن "في هذه اللجنة كل المكونات اجتمعت حتى تكون في داخل ثلث يضمن تصحيح مسار العملية السياسية"، مشدداً بالقول "نحن أمام مأزق خطير وهو يتطلب نزول قيادات لإيجاد مخرج".

ودعا الجمالي الى "الاحتكام الى برنامج سياسي"، مشيراً الى أن "السلاح الذي قاتل داعش ليس سلاحاً منفلتاً".

يشار الى أن الإطار التنسيقي قرر خلال اجتماعه مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني أمس الأربعاء في بغداد، تشكيل لجنة خماسية تضم الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم والمستقلين وبابليون بغية التحرك على باقي القوى السياسية لطرح مبادرة الإطار التي أعدها بغية إنهاء الانسداد السياسي وإيجاد حل للأزمة الراهنة.