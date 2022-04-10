الزاملي يتصل بوزير النفط ويطالب بالتريث في قرار زيادة اسعار الوقود (فيديو)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، ان قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود اثر سلبا على حياة المواطنين وتثقل كاهلهم وتؤدي الى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير التقى بمجموعة من المتظاهرين "الكسبة والعمال واصحاب المعامل" امام مصفى الدورة ببغداد، والذين جاءوا من مختلف المحافظات للإحتجاج على قرار وزارة النفط المتمثل برفع اسعار الوقود".

وبحسب البيان، أكد الزاملي، ان "قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضار تأثر سلبا على حياة المواطنين وتثقل كاهلهم، وتؤدي الى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل"، مشددا على ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن واصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي".

ووفقا للبيان، اجرى النائب الأول، مكالمة هاتفية اثناء لقاءه بالمتظاهرين مع احسان عبد الجبار وزير النفط، لإيصال جميع مطالب المحتجين، حيث تم التريث بقرار زيادة اسعار الوقود، والاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور الزاملي، لايجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة.