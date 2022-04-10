الزاملي: القرارات الارتجالية من اي وزارة مرفوضة لضررها على الاستثمار والمواطنين

وقال الزاملي اثناء لقائه بعدد من المتظاهرين امام مصفى الدورة جنوبي بغداد إن "القرارات الارتجالية من اي وزارة مرفوضة لضررها على الاستثمار والمواطنين".وتابع، "نحتاج الى اطلاع وجلوس مع الوزارة قبل اتخاذ اي قرار"، مبينا أن "وزير النفط تريث في قرار زيادرة اسعار النفط".واضاف النائب الاول لرئيس مجلس النواب، "سنجلس مع الوزير والمختصين بهذا الشأن"، مؤكدا "نحن مع المواطن الفقير لا نقبل بزيادة المواد الغذائية والوقود التي تؤدي بالنهاية الى ضرر عدد من الشرائح الفقيرة".وأردف، "نسعى جاهذا للوصول الى حلول ترضي المواطن واصحاب المصانع"، مستدركا "يوم غد سيتم استضافة رئيس هيئة الاستثمار ومن ثم استضافة وزير النفط من اجل الوصول الى حلول ترضي المواطن والمستثمر".وفي وقت سابق، اجرى الزاملي، مكالمة هاتفية اثناء لقاءه بالمتظاهرين مع احسان عبد الجبار وزير النفط، لإيصال جميع مطالب المحتجين، حيث تم التريث بقرار زيادة اسعار الوقود، والاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور الزاملي، لايجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة.