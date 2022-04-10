فؤاد حسين وعمار الحكيم يؤكدان على الإسراع في تشكيل الحكومة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "استقبلَ الحكيم، والوفد المرافق له، حيث تبادلا المجتمعين التهانيّ والتبريكات بمُناسبة شهر رمضان المبارك، فيما تطرّق الحكيم إلى الوضع السياسيّ في البلاد وحالة الانسداد التي تمر بها عمليّة تشكيل الحكومة الجديدة، مُشيراً إلى مشروعه المطروح للخروج من الأزمة، كما بحثا عدداً من جوانب الأزمة ومواقف الأحزاب والتيارات السياسيّة المُختلِفة والتحديات التي تواجه البلاد".بدوره، أشارَ الوزير إلى "الوضع الإقليميّ، وإلى ما خَلُصَت له زيارة وزراء مجموعة الإتصال للجامعة العربيَّة إلى موسكو و وارشو، بهدف إجراء الحوارات مع وزيريّ خارجيَّة روسيا الاتحادية وأوكرانيا حول الحرب الدائرة والصراع الغربيّ-الروسيّ، كما وتطرق معاليه إلى المباحثات التي أجريت بين دول الخمس +(1) حول المشروع النوويّ الإيرانيّ، وكيفية معالجة بعض الأمور الخلافيَّة والتي لا تتعلق بالمشروع المذكور مُباشرةً".