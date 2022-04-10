الزاملي يتعهد بمتابعة "البترودولار" للمحافظات المنتجة للنفط

وقال مكتب الزاملي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأحد، بمكتبه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بحضور نواب المحافظة، لبحث المشاكل، ووضع المعالجات للنهوض بالواقع الخدمي لواسط"، داعياً اياهم الى "العمل بروح الفريق الواحد، بعيداً عن الانتماءات والتأثيرات الحزبية لتقديم الخدمة التي ينتظرها ابناء المحافظة".وابدى الزاملي "استعداده للتنسيق اللازم مع الجهات التنفيذية بشأن استحصال الاستحقاقات المالية والتوزيع العادل للطاقة الكهربائية لجميع المحافظات وخصوصاً محافظة واسط"، متعهداً بـ"متابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، واجراء زيارة قريبة للمحافظة للوقوف مع ابناء واسط والمحافظة بما يسهم في اذابة جميع المعوقات الموجودة".من جانبه طالب محافظ واسط، وممثلي المحافظة في مجلس النواب، وفقاً للبيان بأن "تكون للمحافظة شركة نفط خاصة بها (شركة نفط واسط)، والوقوف الى جانب المحافظة من خلال اعطاء دور اكبر للحكومة المحلية لما للمحافظة من أهمية استراتيجية".