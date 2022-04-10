علاوي يبارك للعيساوي ويأمل بمراجعة آلاف "الأبرياء" في السجون

قدم زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، التهنئة لوزير المالية الاسبق رافع العيساوي بعد تبرئته، واعرب عن أمله بمراجعة آلاف "الأبرياء" في السجون.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، "كنا وما زلنا نثق بقضائنا العادل بوصفه احد اسس بناء الدولة وركائز نهضتها". وأضاف "ابارك لاخي الدكتور رافع العيساوي انصافه وتبرئته من قبل القضاء، وآمل بمراجعةٍ حقيقية لالاف الابرياء القابعين خلف السجون منذ سنوات بتهم كيدية". واعلن مجلس القضاء الاعلى، في حزيران 2020، عن توقيف وزير المالية الاسبق رافع العيساوي بعد تسليم نفسه.