الزاملي يدعو لمتابعة عمل الشركات الاستثمارية وسحب الاجازات المتلكئة منها

وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "استقبل بمكتبه رئيس هيأة الاستثمار سها داود نجار لبحث المعوقات وتشخيص المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية وآليات النهوض فيها"، مشيرا الى أن "قطاع الاستثمار يعد حاليًا واحدًا من بين افضل القطاعات الاقتصادية العالمية وتوليها البلدان اهمية قصوى للنهوض باقتصادها، فالاستثمار هو المفتاح الاساس لتحقيق التنمية المستدامة، وهنا نجد من الضروري اجراء التحديثات اللازمة على قانون الاستثمار , داعيًا الهيئة الى البدء بإعداد مسودة بالتعديلات والتنسيق مع اللجان النيابية المختصة ".وطالب النائب الأول، الهيأة بـ"إعداد استراتيجية ورؤية واضحة لتطوير هذا القطاع المهم وبشكل يسهم في تسهيل دخول المستثمر وعمله داخل البلاد، والابتعاد عن جميع الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات في موضوعة منح الاجازات وتمليك الاراضي واصدار الاجازات, والاستفادة من تجارب البلدان الناجحة استثماريًا"، مشددًا في الوقت ذاته على "متابعة الشركات العاملة في العراق وسحب اجازات المشاريع المتلكئة منها ".من جهتها بينت النجار ان "الهيئة بصدد انجاز خارطة استثمارية جديدة تشمل جميع محافظات العراق، والمضي نحو تنشيط التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع الاستثماري بهدف الاسراع بالموافقات ومنح الاجازات وتخصيص الاراضي ".