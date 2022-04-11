اجتماع برلماني يناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله أحمد ترأس اجتماع اللجنة المالية النيابية الذي عقد اليوم الإثنين 2022/4/11 بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي والنواب أعضاء اللجنة، وجرى خلال الإجتماع مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل إقراره، فيما أشاد عبدالله بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية وعملهم الدؤوب والمتواصل لإنضاج هذا القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه".وأكد نائب رئيس المجلس، على أن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مهم جداً لأنه يمس مباشرة بقوت المواطنين وسيؤمن توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن في مواده صرف المستحقات المالية للسنوات الماضية للفلاحين، وإمكانية دعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي بما يعزز من إستقرار الأسواق وتأمين المواد الغذائية الأساسية".وأضاف، أن "مجلس النواب سيمضي بالإجراءات القانونية والدستورية لتمرير القانون وإدراجه على جدول الأعمال وعرضه للتصويت في الجلسات المقبلة".