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تحالف السيادة يعقد اجتماعاً في الأنبار
سياسة
2022-04-11 | 14:22
1,181 مشاهدة
أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بعقد اجتماع لتحالف السيادة في محافظة الأنبار.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تحالف السيادة عقد اجتماعاً بحضور محمد الحلبوسي وخميس الخنجر في محافظة الانبار".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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