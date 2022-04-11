تحالف السيادة يعقد اجتماعاً في الأنبار

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بعقد اجتماع لتحالف السيادة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تحالف السيادة عقد اجتماعاً بحضور محمد الحلبوسي وخميس الخنجر في محافظة الانبار". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.