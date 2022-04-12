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بيان جديد من التنسيقي حول الانسداد السياسي: غير معنيين بتحديد مدد زمنية

سياسة

2022-04-12 | 03:18
بيان جديد من التنسيقي حول الانسداد السياسي: غير معنيين بتحديد مدد زمنية
1,307 مشاهدة

أصدر الإطار التنسيقي، بياناً حول الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، مشيراً إلى أن تحديد مدد زمنية لا ينتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي.

وذكر الإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "اجتمع وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به".

وأضاف البيان: "يؤكد الاطار انه حريص جدا على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد وان من دون تعاون ووضع ايدي بعضنا بالبعض الاخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس".

وأشار البيان إلى أن "الاطار لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على ابعاد الاخرين، بل كان حريصا على التعاون معهم، وبالتالي فان الاطار غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى اطالة امد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى، بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الاكبر اصغر المكونات واضعفها".

وأوضح البيان، أن "اجتماع الاطار التنسيقي تطرق الى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف اعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي الى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة".

وبين، أن "الاطار تدارس المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الافكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة لاثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته".

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