الزاملي: سنصوت على تفويض حكومة الكاظمي بإرسال قانون الموازنة للبرلمان

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية ، بحضور رئيسها حسن الكعبي وكامل اعضائها ، لمناقشة بنود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".وأكد الزاملي، بحسب البيان، أن "هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة ابرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد، لافتاً الى ان المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلاً عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس النواب".ودعا، اللجنة المالية إلى "تزويد هيأة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه، ليتم ادراجه على جدول اعمال اقرب جلسة للتصويت عليه ايضاً".واستعرض رئيس و اعضاء اللجنة المالية "ابرز بنود مشروع القانون و الاجتماعات التي جرى خلالها استضافة الجهات التنفيذية ذات الصلة بالقانون لدراسة الملاحظات اللازمة وامكانية تضمينها ، فيما اكدوا ان القانون وصل الى مراحله النهائية اللازمة ، تمهيداً لإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة".