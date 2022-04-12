العراق وبنغلاديش يبحثان مكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعات المتطرفة

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الاخير "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في بغداد، امدي فضلول باري؛ لبحث مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، على المستويات كافة".وجرى خلال اللقاء، التأكيد على "تطوير واستمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعات المتطرفة، لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، واعتماد سياسة الحوار المباشر والطرق الدبلوماسية، لحل الخلافات بين الدول والابتعاد عن لغة الحرب وتداعياتها".