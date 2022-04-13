الحكيم: التطاول على المراقد الدينية المقدسة مخططات خبيثة لإثارة الفتنة

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، التطاول على المراقد الدينية المقدسة مخططات خبيثة لإثارة الفتنة، فيما طالب الحكومة والمؤسسة القضائية بالتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالمقدسات.

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية إن "ما صدر مؤخرا من تطاول على المراقد الدينية المقدسة والدعوة إلى هدمها وإزالتها أمر مستنكر ومرفوض، ينطوي على مشاريع مريبة، ويستند إلى أفكار ورؤى منحرفة في توقيت خطير وحساس، لا سيما وأن مطلقي هذه الدعوة يعون جيدا المكانة العليا لهذه المراقد ومقامها الرفيع وشأنها العظيم في قلوب الملايين من المؤمنين في العراق والعالم، ولقطع الطريق أمام فتنة عمياء أريد لها أن تستغل الظرف السياسي العصيب".

واضاف البيان، نحث شعبنا والشعوب الإسلامية على التنبه لما يجري من مخططات خبيثة لإثارة الفتنة، ونطالب الحكومة والمؤسسة القضائية بالتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بمقدسات شعبنا".