الكاظمي يدعو إلى الإسراع بالتصويت على قانون الامن الغذائي

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى الإسراع في التصويت على قانون الامن الغذائي، مؤكداً أن الحكومة نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات.

وقال الكاظمي خلال مشاركته عدداً من عوائل شهداء القوات الأمنية مائدة الإفطار، بحسب بيان مكتبه، "نمرّ بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات كي لا يتكرر ما حصل، وأن لا نعطي المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيتام".

وأضاف "أعرف أن هناك تقصيراً من الدولة تجاه عوائل الشهداء والجرحى، ومع كل هذا اتخذنا خطوات كبيرة لدعم عوائل الشهداء والجرحى وسنستمر بهذا الدعم".

وشدد الكاظمي بالقول "نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية"، معتبراً أن "هذه الحكومة عملت الكثير، نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وإلى عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا".

ودعا الكاظمي البرلمان والكتل السياسية إلى "الإسراع في التصويت على قانون الامن الغذائي لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب".