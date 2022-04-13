الكلابي يكشف عن قرب إقامة شكوى بشأن انبوب البصرة- العقبة

كشف النائب السابق يوسف الكلابي، الاربعاء، عن قرب إقامة شكوى بشأن انبوب النفط بين البصرة- العقبة.

وقال الكلابي في تغريدة على "تويتر"، إنه "انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية سنقوم نحن فريق من القانونيين ونواب وطنيين بإقامة شكوى امام المحاكم المختصة حول ملفات انبوب النفط بصرة- عقبة".

وأضاف "كذلك محاسبة حكومة اربيل وكل مقصر حول رفضهم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية رقم 59 لسنة 2022".

وكشف نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل ايام، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة، لتصدير النفط عبر الاردن بكلفة 9 مليارات دولار.