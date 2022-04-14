الزاملي عن أزمة الوقود: لابد ان تكون وزارة النفط بمستوى الطموح

وقال الزاملي خلال جلسة استضافة الكادر المتقدم في وزارة النفط، إن "بعض النواب تقدموا بطلبٍ بشأن استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط بشأن أزمة الوقود في بغداد والمحافظات وتوقيتها"، مبيناً، أن "وزير النفط سيحضر في وقت لاحق كونه خارج بغداد".وتابع، "نحن من الداعمين لوزارة النفط ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود"، مؤكداً، أن "أسئلة عدَّة ستوجه الى الكادر المتقدم للوزارة، منها: سبب الأزمة ،وعن دعم الوزارة للمشتقات النفطية، والمصافي النفطية، وهل المصافي تعمل بكامل طاقتها؟".وأوضح الزاملي: "سنبحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة خاصة وأن 90 ‎بالمئة من واردات العراق هي من النفط"، لافتاً الى أن "مجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط، ولابد من أن تكون الوزارة بمستوى الطموح".