السامرائي والكاظمي يناقشان الواقع السياسي والخدمي

ناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، السبت، الواقع السياسي والخدمي للمحافظات.

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن "رئيس تحالف عزم زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وبحث الجانبان ابرز مستجدات المشهد السياسي وامكانية وجود مخرج يرضي جميع القوى والاطراف السياسية".

ودعا السامرائي بحسب البيان "خلال اللقاء انه مستمر بالعمل للاسراع بحسم الخلافات السياسية وتفعيل لغة الحوار لانهاء حالة الجمود السياسي"، موضحاً أنم "العمل مستمر من اجل تذليل كل العقبات التي تواجه محافظة صلاح الدين".



كما ناقش اللقاء "الواقع السياسي والخدمي للمحافظات العراقية بشكل عام ومحافظة صلاح الدين ومدينة سامراء بشكل خاص لما تمتاز به هذه المدينة من رمزية تاريخية"، وشدد الجانبان على "ضرورة تقديم مصلحة البلد اولا وتجاوز التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد".