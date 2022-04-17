الزاملي يحذر من تكرار ازمة الوقود

وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "ترأس اجتماعاً موسعاً مع وزير النفط ، بحضور عدد من النواب، استكمالاً للاستضافة التي جرت يوم الخميس الماضي مع الكادر المتقدم في وزارة النفط".واضاف البيان، أن "الاجتماع يأتي لبحث ازمة الوقود والضمانات المتوفرة بعدم تكرارها، وارتفاع اسعار النفط الاسود، اضافة الى مناقشة حيثيات مشروع الانبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني".