العراق يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، اليوم الأحد القائم بأعمال السفارة الأوكرانيَّة ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكريّة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المُستوى الإنسانيّ، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصاديّة الكبيرة على دول العالم ومنها العراق".وأعرب حسين عن "قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانيَّة هناك، وأهميَّة الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكرانيّ وسلامته، وباقي شعوب المنطقة".وبيّن أن "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب و سياسة فرض الحصار الاقتصاديّ، لأنه يستهدف الشعوب، لذا فإن العراق يؤيد كل الجُهُود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكريّة، والعمل على التهدئة وضبط النفس، وإحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها"، مُشيراً إلى "جُهُود العراق مع المجموعة العربيَّة للإتصال هي محاولة لتقريب الجانبين".من جانبه ثمن القائم بالأعمال الأوكرانيّ بحسب البيان "عمل السفارة العراقيَّة في أوكرانيا"، مُعرباً عن "شكر وتقدير بلاده لنوع وحجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا ويرحبون باي مساعدة إضافيّة من اية جهة".