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الصدر يتحدث عن أزمة "طبقية حادة" في المجتمع
سياسة
2022-04-17 | 18:03
5,967 مشاهدة
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن هناك أزمة طبقية حادة ومستشرية في المجتمع.
وأكد الصدر في تغريدة على "تويتر"، أن "الازمة الطبقية بين الفقير والغني".
وادناه نص تغريدته..
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منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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