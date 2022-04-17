الصدر يتحدث عن أزمة "طبقية حادة" في المجتمع

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن هناك أزمة طبقية حادة ومستشرية في المجتمع.

وأكد الصدر في تغريدة على "تويتر"، أن "الازمة الطبقية بين الفقير والغني". وادناه نص تغريدته..