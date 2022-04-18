رفع دعوتين قضائيتين لإيقاف كافة إجراءات مشروع انبوب نفط البصرة - العقبة (وثائق)

وقالت الفتلاوي بحسب وثائق نشرتها عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، "اكملتُ اليوم تقديم دعوتين الى المحكمة الاتحادية العليا.. الاولى اخذت الرقم ٢٣/ اتحادية/ امر ولائي/٢٠٢٢ والثانية ١٠٧/اتحادية/٢٠٢٢ ، طلبت فيهما اصدار امر ولائي وايقاف كافة اجراءات الحكومة بما يخص مشروع الانبوب النفطي الناقل بصرة - عقبة".وأضافت، أن "هذا الأجراء يأتي لكون الحكومة هي حكومة تصريف اعمال وليس من صلاحيتها مثل هكذا مشاريع".