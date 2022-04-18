رئيس الجمهورية: آفة الفساد تؤثر على إرادة البلد واستقراره وتقدمه

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على أهمية ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، فيما اشار الى ان آفة الفساد تؤثر على استقرار وتقدم البلد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير".

وأكّد صالح على "أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بما يعزز جهد الدولة في ترسيخ حكم رشيد يقوم على الارتقاء بنظم الإدارة والحكم في مؤسسات الدولة، ويضمن تكافؤ الفرص ويحمي ثروات البلد"، مشدداً أن "آفة الفساد الخطيرة تؤثر على إرادة البلد واستقراره وتقدمه".

من جانبه، ثمّن رافل ياسين "دعم رئيس الجمهورية لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به، واهتمامه في قضية مكافحة الفساد الإداري والمالي"، مستعرضاً سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة المقبلة.