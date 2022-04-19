العبادي: استمرار انتهاك تركيا لسيادة العراق أمر خطير

أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار انتهاك تركيا لسيادة العراق أمر خطير، وذلك بعدما أطلقت القوات التركية عملية جديدة لها شمالي العراق.
وذكر العبادي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، أن "استمرار انتهاك تركيا للسيادة العراقية أمر خطير ويقود العلاقات البينية إلى مديات مجهولة".
وتابع: "نستغرب الصمت المريب على هذه التجاوزات، وهي مواقف تثير التساؤل عن مسؤولية الدولة والقوى السياسية لحفظ البلاد وسيادتها"، مضيفاً: "ننصح تركيا بحق الجيرة والدول الاخرى بإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق".