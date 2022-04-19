العبادي: استمرار انتهاك تركيا لسيادة العراق أمر خطير

وذكر العبادي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، أن "استمرار انتهاك تركيا للسيادة العراقية أمر خطير ويقود العلاقات البينية إلى مديات مجهولة".وتابع: "نستغرب الصمت المريب على هذه التجاوزات، وهي مواقف تثير التساؤل عن مسؤولية الدولة والقوى السياسية لحفظ البلاد وسيادتها"، مضيفاً: "ننصح تركيا بحق الجيرة والدول الاخرى بإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق".