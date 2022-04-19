صالح والزاملي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد للسومرية نيوز، أن "صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي".وأوضح البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، والإسراع بتشريع القوانين التي تمسّ حياة المواطنين الخدمية والمعيشية، وغيرها من القوانين التي تعزز عمل مؤسسات الدولة وتكاملها".