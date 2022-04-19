الزاملي يدعو الى تنفيذ حكم الاعدام بـ"الدواعش" العرب والاجانب

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد وتفعيل اليات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالاسراع في تشريع القوانين المختصة في مكافحة الفساد ، والتي تسهم في تعزيز الخطوات الإصلاحية المُلبية لتطلعات كافة مكونات الشعب".ودعا الزاملي بحسب البيان، الى "ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بالدواعش العرب والاجانب والمدانين بارتكاب المجازر والجرائم الوحشية الارهابية".