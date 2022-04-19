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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
سياسة
2022-04-19 | 08:06
416 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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