نائب: لم نوقع اي اتفاقية امنية مع الحكومة التركية

وقال البولاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لقد رفضت شخصيا عندما كنت وزيرا للداخلية، تجديد الاتفاقية القديمة بين النظام السابق والجانب التركي، حينما زرت اسطنبول على راس وفد امني رفيع منتصف عام 2007، وحينها طلب الاتراك تاكيد اتفاقيتهم المبرمة مع النظام السابق والتي تسمح بدخولهم الى الاراضي العراقية لمسافة (٥) كم وبدون اذن من الحكومة، الا اننا رفضنا ذلك رفضا قاطعا، وقلنا في حينها ان مكافحة الارهاب واستقرارالبلدين مسؤولية مشتركة، تتم معالجتها بين الطرفين وبمشاركة الطرفين وليس بقرار احادي الجانب".وبين البولاني، ان "هناك اصواتا تزعم بان هناك اتفاقية امنية بين العراق وتركيا عقدت في حكومة المالكي عام ٢٠٠٧، وهذا كلام مغلوط وادعاء يجانب الحقيقة".