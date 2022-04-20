العراق وإيران يبحثان المجالات السياسية والاقتصادية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بعد ظهر اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيريج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في العراق".وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والإيراني"، مشيراً إلى "تصميم العراق أن يضطلع بدوره السياسي كداعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وهو ما سينعكس على أمن الشعوب ورفاهها وتوطيد تعاونها البيني".وعبر السفير مسجدي، من جانبه، عن "اهتمام إيران بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع العراق، والعمل الثنائي المشترك وفق تطلعات البلدين الصديقين".