الزاملي: عازمون على تشريع وتعديل قوانين الرعاية الاجتماعية

وقال الزاملي خلال زيارته دار العطاء لرعاية كبار السن في منطقة الرشاد شرق بغداد، بحسب بيان لمكتبه، "نؤكد ضرورة العمل على تلبية كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية والصحية"، مشيراً الى أن "المسؤولية الشرعية و الاخلاقية والوطنية تُحتم على الجميع توفير العيش الكريم لكل عراقي سيما المسنين في دور الإيواء الذين قدموا كل ما يملكون من طاقة وعطاء خدمة للبلد، ووفاءً لذلك على الجميع تقديم افضل الخدمات والرعاية والاهتمام لهم".ودعا الزاملي الى "ضرورة ادامة وتنشيط التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحافظة بغداد، مع الوزارات والمؤسسات الساندة لعمل دور ايواء المسنين سيما وزارة الصحة وهيأة التقاعد وغيرها".وطالب الزاملي الحكومة بـ"تأمين وزيادة رواتب كبار السن والشرائح فاقدة المعيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية لدور الإيواء واعادة تأهيل الابنية المتهالكة منها وتجهيزها بالمتطلبات اللازمة"، مؤكداً ان "مجلس النواب عازم على تشريع وتعديل القوانين المعنية بالرعاية الاجتماعية وكبار السن بالتعاون مع الجهات الحكومية بما يضمن عدالة المعايير والشروط لقبول المستفيدين من رواتب الرعاية او التقاعد".