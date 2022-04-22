بالوثيقة.. تعيين مستشار اقتصادي لمجلس النواب

قرر مجلس النواب، تعيين آرام صباح عثمان بوظيفة المستشار الاقتصادي للمجلس.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "استنادا الى الصلاحيات المخولة ولتوفر الشروط القانونية للتعيين الواردة في المادتين السابعة والثامنة من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1960 المعدل في ( أرام صباح عثمان) الحاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون للعام 2014 بموجب وثيقة التخرج الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية القلم الجامعة كركوك / بالعدد (519) بتاريخ 2015/2/11، عليه تقرر:۔ - تعيين أرام صباح عثمان بوظيفة المستشار الاقتصادي لمجلس النواب (درجة خاصة عليا- ا-) ويحدد راتبه الاسمي وكافة مستحقاته وفق القانون".