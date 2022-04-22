مجددا.. رد شديد اللهجة من مكتب المالكي بشأن انباء استقبال "السليمان"

وقال مدير المكتب هشام الركابي في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "تداول اكذوبة استقبال نوري المالكي لعلي حاتم السليمان بهذا الشكل من الاصرار على الكذب والتزوير يكشف بان هناك جهات متضررة من وجود السليمان في بغداد وقلقة من عودته الى الانبار وتعمل على توظيف ما تملك من فضائيات وجيوش الكترونية لغرض ترسيخ كذبة قمنا بنفيها بشكل قاطع".وأوضح الركابي، ان "قرار السماح بالمطلوبين بالمجيء الى بغداد ليس بيد المالكي لانه لا يمتلك اليوم اي منصب تنفيذي يتيح له التدخل بمثل هذه القضايا".