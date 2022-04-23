سيطرح داخل البرلمان.. الصدر يعلن عن مشروع جديد

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إنه "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية للهيمنة على عراقنا الحبيب".وأضاف، "من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريباً عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقاً"، مبيناً أنه "سيتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه".وأشار إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعاً".