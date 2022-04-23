العامري: لا يمكن القبول بأن تكون المساومات ثمناً للعفو عن المجرمين

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أنه لا يمكن القبول بأن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن "المجرمين".

وقال العامري في بيان، "نستغرب أشد الاستغراب من عودة قادة المنصات التي مهدت بشكل كبير إلى تمكين داعش من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال، عادوا وكأن لم يحدث أي شىء".

وأضاف "لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن هؤلاء المجرمين الذين كانوا سبباً في شهادة الآلاف من الشباب العراقي العزيز".

ولفت العامري بالقول "نهيب بالقضاء العراقي الشجاع اتخاذ قراره المناسب وتجريم هؤلاء الخونة ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى يكونوا درساً قاسيا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن".