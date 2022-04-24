برئاسة الزاملي.. اجتماع بالبرلمان لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على العراق

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع التداولي الموسع برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، بدأ مع وزير الخارجية فؤاد حسين ونزار الخير الله الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية".وأضاف البيان، أن "الاستضافة جاءت بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية النيابية مشفوعاً بتواقيع اكثر من 50 نائبا لمناقشة الاعتداءات التركية و الايرانية على الاراضي العراقية".