لفك الانسداد السياسي.. الركابي يعلن جمع تواقيع لعقد جلسة في هذا الموعد

وقال الركابي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب تحالف من اجل الشعب: "حرص نواب تحالف من اجل الشعب على الحضور لجميع جلسات مجلس النواب والالتزام بالتعليمات الدستورية لتجاوز الازمة التي حصلت بسبب الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور واحترام قرارات المحكمة الاتحادية".واضاف ، ان "تحالف من اجل الشعب يقدم مبادرة وهي تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة يوم السبت في السابع من شهر ايار المقبل لخروج بحل سياسي لاستكمال اللجان النيابية"، مؤكدا ان "النواب اقسموا على الالتزام بالواجب الدستورية، وان التحالف سيقدم دعوى ضد النواب الذين يعطلون انعقاد جلسات البرلمان".وتابع الركابي ان "فشل البرلمان بعقد الجلسة فانه التحالف سيتبع الطرق القانونية والدستورية بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لعقد أنتخابات مبكرة".