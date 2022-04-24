بعد ضجة السليمان.. المالكي يعلق على "ملف المطلوبين للقضاء"

وقال المالكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "لوحظ في الاونة الاخيرة استغلال ملف المطلوبين للقضاء لاغزاض المزايدات السياسية وتهم لهذا الطرف او ذاك".وأضاف: "من منطلق الشعور بالمسؤولية، وتاكيدا لمواقفنا الثابتة بضرورة صيانة حقوق الشهداء وضحايا الارهاب المجرم نجدد نفينا القاطع وعدم تدخلنا في هذا الملف ورفضنا لاية محاولات تهدف للتاثير على القضاء كما نجدد ثقتنا بالقضاء العراقي والتزامه جانب العدالة وعدم التاثر بالاهواء والتقلبات السياسية".وتابع: "نهيب بجميع وسائل الاعلام والناشطين على الصعيدين الاعلامي والسياسي الى تحري الدقة وعدم اطلاق التهم من دون دليل".