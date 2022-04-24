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الكشف عن نتائج الاجتماع البرلماني مع وزير الخارجية

سياسة

2022-04-24 | 08:54
الكشف عن نتائج الاجتماع البرلماني مع وزير الخارجية
1,256 مشاهدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الأحد، عدم وجود أي مبررات قانونية تسوغ الانتهاكات المتكررة على العراق من قبل تركيا وإيران، فيما دعا الحكومة الى اتباع اجراءات امنية ودبلوماسية ازاء تكرار الاستهدافات واللجوء الى مجلس الامن والجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً تداولياً موسعاً في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ورئيس الكتلة الصدرية وعضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن العذاري واعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية وعدد كبير من النواب، مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في وزارته؛ لبحث تداعيات العمليات العسكرية التركية الاخيرة على الاراضي العراقية والخروقات المتكررة للجانب الايراني".

وأوضح الزاملي، أن "هذه الاستضافة جاءت بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، مشفوعا بتواقيع اكثر من ٥٠ نائباً، مبيناً أن لغة الحروب والتجاوز على الحدود لم تعد مجدية او مفيدة لشعوب المنطقة التي بدأت ترفض لغة التناحر والحروب والصراعات، وتبحث عن الاستقرار والرفاهية والتعاون لما يخدم مصالحها المشتركة".

بدوره، دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، الحكومة الى "اتباع اجراءات أمنية ودبلوماسية ازاء تكرار الاستهدافات والتجاوزات على السيادة العراقية، واللجوء الى مجلس الامن والجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد".
 
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