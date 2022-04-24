أول تعليق عراقي بعد فوز ماكرون بولاية ثانية

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة اعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، "اهنئ الصديق ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا الشريك المهم للعراق".

وتمنى صالح "له النجاح وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار"، مشدداً بالقول "هي مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، ونتطلع الى تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وإرساء الامن والاستقرار في المنطقة".

وانتخب ماكرون (44 عاما)، اليوم الاحد، لولاية ثانية، بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.