العراق يعزي لبنان بحادثة القارب

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قدّم خلاله تعازي العراق بحادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين".وعبر خلال الاتصال، عن "عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومةً وشعباً مع الشعب اللبناني الشقيق، وذوي ضحايا القارب الغارق راجياً لهم الصبر والسلوان".وأكد رئيس مجلس الوزراء "وقوف العراق إلى جانب لبنان الشقيق في محنته، معرباً عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين".