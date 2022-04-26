مع استمرار الانسداد.. تحالف سياسي يطالب بعقد جلسة برلمانية بداية أيار

وقال رئيس الكتلة علاء كامل الركابي، بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، الثلاثاء، إنه "بالنظر إلى الانسداد السياسي الحاصل نتيجة عدم اتفاق الكتل على اختيار رئيس الجمهورية خلال المدد الدستورية المنصوص عليها مما أدى إلى شل عمل المجلس النيابي وتعطيله وعدم القيام بالواجبات الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإقرار الموازنة العامة مما انعكس سلباً على مصلحة الشعب".وأضاف، "لذا يقدم تحالف من أجل الشعب طلباً إلى رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم السبت الموافق 7 أيار 2022 موعداً لعقد جلسة مجلس النواب العراقي الموقر وتخصص لإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية ولإتمام اللجان النيابية من أجل المضي بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة".