الجنابي يفتتح مقر "حزب تقدم" لشمال بغداد

افتتح رئيس تنظيمات تقدم في بغداد زياد الجنابي، الثلاثاء، مقر الحزب لشمال بغداد.

وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم افتتاح مقر حزب تقدم اليوم الثلاثاء في شمال بغداد". وتقدم هو حزب سياسي عراقي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.