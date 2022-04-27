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التفاصيل الكاملة للقاء الحلبوسي مع الرئيس الإيراني

سياسة

2022-04-27 | 10:42
التفاصيل الكاملة للقاء الحلبوسي مع الرئيس الإيراني
3,468 مشاهدة

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحل المشاكل في المنطقة، والسعي الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي؛ لبحث تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، ومنها على المستويين التجاري والاقتصادي وبما يخدم مصلحة الشعبين الجارين ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، والتأكيد على أهمية التعاون البرلماني؛ لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين".

وأشار الحلبوسي إلى "أهمية تعزيز التعاون على المستويين البرلماني والتنفيذي على مستوى العلاقة الثنائية، مؤكدا ضرورة العمل المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحل المشاكل في المنطقة، والسعي الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار فيها".

وأضاف، أن "بلدينا مرت عليهما سنوات صعبة، إذ تعرضت إيران لعقوبات اقتصادية، وتعرض العراق للإرهاب، والجميع تأثر بالأزمة العالمية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا، فضلا عن خروقات متكررة لسيادة الدول، لذلك نتطلع إلى أن تكون الأيام المقبلة أفضل لشعبينا، وهذه هي مسؤوليتنا بالسعي معاً لترتيب أوضاع المنطقة بشكل كامل والارتقاء بعلاقاتنا".

من جانبه، أمل الرئيس الإيراني، أن "تكون هذه الزيارة منعطفا للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي الجديد من شأنه أن يقوم بدور فاعل في سياق تعزيز التقارب والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون مقراً لتعزيز التعاون البرلماني مع الدول الجارة، مؤكداً أن إيران لن تدخر أي جهد للتعاون بهذا الخصوص".

وعبَّر رئيسي، عن "دعم بلاده للعراق واستقراره، آملاً أن يسود الوفاق والوئام بين القوى السياسية، واكتمال سير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بأسرع وقت ممكن، وحلّ مشاكل المواطنين".

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